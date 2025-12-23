#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Әлем

Иран газ экспорттауды кілт тоқтатып, Ирактың энергетикасы саласына үлкен залал келді

Газ, экспорт, Иран, Ирак, энергетикасы саласы, залал , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 21:47 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Иран Ирактың электр станцияларына қажетті газ тасымалын тоқтатуға мәжбүр болды, салдарынан 4,5 мың мегаваттқа дейін электр энергиясы жоғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

INA агенттігінің хабарлауынша, экспорттың тоқтатылғаны хабарлама Иран тарапынан ресми жеделхат түрінде түскен.

"Иран газының тасымалы толығымен тоқтады, ал электр желісі генераторлық блоктардың сөнуіне және энергия блоктарындағы жүктеменің төмендеуіне байланысты 4 мыңнан 4,5 мың мегаватқа дейін ток жоғалтты", - деді Ирактың электр энергетикасы министрлігінің өкілі Ахмед Мусса.

Тасымал төтенше жағдайларға байланысты тоқтатылғаны хабарланады. Осыған байланысты Ирак министрлігі балама отын көздерін пайдалануға мәжбүр.

Бұған дейін Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасы өзгеріссіз қалдырылғаны хабарланған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
