АҚШ-та суық ауа райы салдарынан Орландо әуежайының жұмысы уақытша тоқтатылды
Аймақта ауа температурасы -6°С-қа дейін төмендеп, соның салдарынан әуежай нысанында өрт сөндірудің автоматты су шашу жүйесі іске қосылған.
Air LIVE басылымының жазуынша, жағдайға байланысты АҚШ-тың Федералды азаматтық авиация басқармасы ықтимал өрт қаупі және қызметкерлерді уақытша эвакуациялау туралы ескерту жариялады.
Not very reassuring when same msg keeps repeating on loudspeakers at Orlando Intl Airport. pic.twitter.com/XcGcwcBrxY— gLoRiA sChWaRtZ (@SchwartzTime) January 31, 2026
Нәтижесінде Орландо әуежайынан ұшатын немесе оған қонатын рейстердің 16-сы тоқтатылып, 210 рейс кешіктірілді. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған материалдардан кейін әуежайдың баспасөз қызметі рейстердің қайта жандалғанын мәлімдеді.
A fire alarm in the Orlando International Airport (MCO) air traffic control tower triggered an immediate FAA‑ordered ground stop, halting all departures while the tower was evacuated and the situation investigated.— Washington Report (@Washington_Rep) February 1, 2026
Бұған дейін АҚШ-та қарлы боранда отыз шақты адам көз жұмғанын жазғанбыз.