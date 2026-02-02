#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Әлем

АҚШ-та суық ауа райы салдарынан Орландо әуежайының жұмысы уақытша тоқтатылды

АҚШ-та суық ауа райы салдарынан Орландо әуежайының жұмысы уақытша тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 11:58 Сурет: pixabay
2026 жылғы 1 ақпанда Орландо халықаралық әуежайы суық салдарынан диспетчерлік бөлімде орын алған апатқа байланысты барлық рейстерді уақытша тоқтатуға мәжбүр болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аймақта ауа температурасы -6°С-қа дейін төмендеп, соның салдарынан әуежай нысанында өрт сөндірудің автоматты су шашу жүйесі іске қосылған.

Air LIVE басылымының жазуынша, жағдайға байланысты АҚШ-тың Федералды азаматтық авиация басқармасы ықтимал өрт қаупі және қызметкерлерді уақытша эвакуациялау туралы ескерту жариялады.

Нәтижесінде Орландо әуежайынан ұшатын немесе оған қонатын рейстердің 16-сы тоқтатылып, 210 рейс кешіктірілді. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған материалдардан кейін әуежайдың баспасөз қызметі рейстердің қайта жандалғанын мәлімдеді.

Бұған дейін АҚШ-та қарлы боранда отыз шақты адам көз жұмғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ОПЕК өндірісті арттырмайды – Қазақстан үшін стратегиялық пайдасы қандай
16:21, Бүгін
ОПЕК өндірісті арттырмайды – Қазақстан үшін стратегиялық пайдасы қандай
Оралда қолайсыз ауа райына байланысты бірнеше рейс тоқтатылды
20:41, 23 қараша 2023
Оралда қолайсыз ауа райына байланысты бірнеше рейс тоқтатылды
Алматының бір ауданында суық су уақытша өшіріледі
17:20, 19 тамыз 2025
Алматының бір ауданында суық су уақытша өшіріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: