#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Әлем

АҚШ-та қарлы боранда отыз шақты адам көз жұмды

АҚШ-та қарлы боранда отыз шақты адам көз жұмды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 14:23 Сурет: pixabay
АҚШ-та жойқын қысқы дауыл соғып, салдарынан 26 америкалық қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

New York Post басылымының жазуынша, кейбір адамдар қар тазалау кезінде көз жұмса, енді біреулері қысқы ойын-сауық кезінде қайтыс болған.

"Кемінде 26 адам қаза тапты, олардың қатарында шанамен сырғанаған екі жасөспірім де бар", – делінген ақпаратта.

Басылым бірнеше қайғылы оқиғаны мысалға келтіреді. Мәселен, 16 жастағы қыз құрбысымен бірге көлікке шана байлап сырғанаған. Бір сәтте, ойын-сауық бақылаудан шығып, олар ағашқа соғылып, көз жұмған. Бұл оқиға аймақтағы қолайсыз ауа райына байланысты болған алғашқы қайғылы жағдайлардың бірі ретінде тіркелді.

Сонымен қатар Нью-Йорк қаласында 60 жастағы ер адам шіркеу маңындағы қарды тазалау кезінде көз жұмған. Ал Пенсильвания штатында жасы 60 пен 84 аралығындағы үш адам қар күреу барысында қайтыс болды.

Шетелдік БАҚ мәліметінше, дауыл салдарынан бір миллионнан астам адам жарықсыз қалған, 16 мыңнан аса әуе рейсі тоқтатылған, тағы мыңдаған рейс кешіктірілген. Елдің едәуір бөлігінде саршұнақ аяз болып, ауа райы қолайсыз қалып отыр.

Бұған дейін АҚШ әскері жақын күндері Иранға шабуыл жасауы мүмкін екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
АҚШ-та суық ауа райынан 47 адам қайтыс болды
09:29, 20 қаңтар 2024
АҚШ-та суық ауа райынан 47 адам қайтыс болды
АҚШ-та TikTok бұғатталды
10:40, 19 қаңтар 2025
АҚШ-та TikTok бұғатталды
АҚШ-та қолайсыз ауа-райынан адамдар қаза тапты
11:20, 27 мамыр 2024
АҚШ-та қолайсыз ауа-райынан адамдар қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: