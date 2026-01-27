АҚШ-та қарлы боранда отыз шақты адам көз жұмды
New York Post басылымының жазуынша, кейбір адамдар қар тазалау кезінде көз жұмса, енді біреулері қысқы ойын-сауық кезінде қайтыс болған.
"Кемінде 26 адам қаза тапты, олардың қатарында шанамен сырғанаған екі жасөспірім де бар", – делінген ақпаратта.
Басылым бірнеше қайғылы оқиғаны мысалға келтіреді. Мәселен, 16 жастағы қыз құрбысымен бірге көлікке шана байлап сырғанаған. Бір сәтте, ойын-сауық бақылаудан шығып, олар ағашқа соғылып, көз жұмған. Бұл оқиға аймақтағы қолайсыз ауа райына байланысты болған алғашқы қайғылы жағдайлардың бірі ретінде тіркелді.
Сонымен қатар Нью-Йорк қаласында 60 жастағы ер адам шіркеу маңындағы қарды тазалау кезінде көз жұмған. Ал Пенсильвания штатында жасы 60 пен 84 аралығындағы үш адам қар күреу барысында қайтыс болды.
At least six people have died as a massive winter storm sweeps across the US, knocking out power to more than a million people, grounding over 16,000 flights with thousands more flights delayed, and plunging large parts of the country into a deep freeze expected to last through… pic.twitter.com/zR5CY1TmA9— TRT World (@trtworld) January 26, 2026
Шетелдік БАҚ мәліметінше, дауыл салдарынан бір миллионнан астам адам жарықсыз қалған, 16 мыңнан аса әуе рейсі тоқтатылған, тағы мыңдаған рейс кешіктірілген. Елдің едәуір бөлігінде саршұнақ аяз болып, ауа райы қолайсыз қалып отыр.
