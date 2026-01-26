АҚШ әскері жақын күндері Иранға шабуыл жасауы мүмкін
The Jerusalem Post басылымының жазуынша, осы демалыс күндері Израильдің жоғары әскери басшылары АҚШ Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) басшысы адмирал Брэд Купермен кездесті.
Тараптар қорғаныс және шабуыл операцияларын үйлестіру іс-қимылдарын талқылаған.
Келіссөздер барысында американдық тарап Иранға соққы беру туралы түпкілікті шешім әлі қабылданбағанын жеткізген, бірақ АҚШ бұл операцияға барлық дайындықты аяқтаған. Осылайша, Израиль басшылығы жақын күндері АҚШ Иранға соққы жасауы мүмкін деген қорытындыға келген.
Бұл ретте, Израиль АҚШ-тың ықтимал соққылары Ислам революциясының қамқоршылар корпусының (КСИР) және "Басидждің" (КСИР-ге бағынатын әскерилендірілген отрядтар) нысандарына бағытталды деген болжам ұсынды.
