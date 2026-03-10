#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Әлем

Иранға қарсы әскери операция аяқталуға жақын - Дональд Трамп

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 09:42 Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы жүргізіліп жатқан әскери операцияның аяқталуға жақын қалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

CBS News телеарнасына берген сұхбатында ол Иранның әскери әлеуеті әлсірегенін айтты. Трамптың сөзінше, елде толыққанды әскери-теңіз флоты, байланыс жүйесі және әскери-әуе күштері іс жүзінде жоқ.

Сондай-ақ ол АҚШ-тың теңіз жолдарына қатысты "көп нәрсе жасай алатынын" айтып, Иран егер кеме қатынасына кедергі келтірсе, қатаң шаралар қолданылатынын ескертті.

"Олар қолдан келгеннің бәрін пайдаланып көрді. Енді қандай да бір ақымақтық әрекетке бармағаны жөн. Әйтпесе бұл сол елдің соңы болуы мүмкін. Егер олар тағы бір қате қадам жасаса, Иран үшін бәрі аяқталады, тіпті бұл атауды да енді ешқашан естімеуіңіз мүмкін", – деді Трамп.

Сонымен қатар ол өзінің Truth Social желісіндегі парақшасында Иран Ормуз бұғазы арқылы мұнай тасымалын тоқтатуға әрекет жасаса, АҚШ бұрынғыдан 20 есе күшті соққы беретінін жазды. Трамптың айтуынша, мұндай жағдайда Иранның мемлекет ретінде қайта қалпына келуі өте қиын болады.

Айта кетейік, осы жағдайлардың аясында әлемдік мұнай бағасы күрт өсіп, бір баррельдің құны 111,24 долларға дейін жетіп, шамамен 20%-ға қымбаттады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Трамп Иранға жасалған шабуыл туралы: АҚШ кең көлемді операцияны бастады
13:41, 28 ақпан 2026
Трамп Иранға жасалған шабуыл туралы: АҚШ кең көлемді операцияны бастады
Дональд Трамп: Қатардағы Израиль әрекеттеріне қатысым жоқ
10:16, 10 қыркүйек 2025
Дональд Трамп: Қатардағы Израиль әрекеттеріне қатысым жоқ
Дональд Трамп қамауға алынды
00:34, 05 сәуір 2023
Дональд Трамп қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
12:10, Бүгін
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
11:56, Бүгін
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
11:45, Бүгін
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
11:34, Бүгін
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: