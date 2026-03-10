Иранға қарсы әскери операция аяқталуға жақын - Дональд Трамп
CBS News телеарнасына берген сұхбатында ол Иранның әскери әлеуеті әлсірегенін айтты. Трамптың сөзінше, елде толыққанды әскери-теңіз флоты, байланыс жүйесі және әскери-әуе күштері іс жүзінде жоқ.
Сондай-ақ ол АҚШ-тың теңіз жолдарына қатысты "көп нәрсе жасай алатынын" айтып, Иран егер кеме қатынасына кедергі келтірсе, қатаң шаралар қолданылатынын ескертті.
"Олар қолдан келгеннің бәрін пайдаланып көрді. Енді қандай да бір ақымақтық әрекетке бармағаны жөн. Әйтпесе бұл сол елдің соңы болуы мүмкін. Егер олар тағы бір қате қадам жасаса, Иран үшін бәрі аяқталады, тіпті бұл атауды да енді ешқашан естімеуіңіз мүмкін", – деді Трамп.
Сонымен қатар ол өзінің Truth Social желісіндегі парақшасында Иран Ормуз бұғазы арқылы мұнай тасымалын тоқтатуға әрекет жасаса, АҚШ бұрынғыдан 20 есе күшті соққы беретінін жазды. Трамптың айтуынша, мұндай жағдайда Иранның мемлекет ретінде қайта қалпына келуі өте қиын болады.
Айта кетейік, осы жағдайлардың аясында әлемдік мұнай бағасы күрт өсіп, бір баррельдің құны 111,24 долларға дейін жетіп, шамамен 20%-ға қымбаттады.