Қоғам

Алматының бір ауданында суық су уақытша өшіріледі

Алматының бір ауданында суық су уақытша өшіріледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 17:20 Сурет: pexels
Алматының Жетісу ауданында суық су уақытша тоқтатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы Су" МКК мәліметінше, су құбыры нысандарында жоспарлы-профилактикалық жұмыстар аясында технологиялық жабдықтарды ауыстыру жүргізіліп жатыр.

Осыған байланысты 2025 жылғы 28 тамыз күні сағат 09:00-ден 19:00-ге дейін Құлагер ықшамауданында келесі мекенжайлар бойынша суық су беру уақытша тоқтатылады: № 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 42, 70, 71, 73 үйлер.

"Алматы Су" мекемесі келтірілген қолайсыздық үшін кешірім сұрайды және тұрғындардан жүргізіліп жатқан техникалық жұмыстарға түсіністікпен қарауды өтінеді, - деп мәлімдеді ұйым.

Қосымша ақпаратты 274-66-66 телефоны арқылы білуге болады.

Бұған дейін Алматыда су құбыры және кәріз желілерін тарту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына байланысты Яссауи көшесі бір айға жуық уақытқа жабылған еді.

Айдос Қали
