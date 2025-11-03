Алматыдағы аудандардың бірінде суық су уақытша өшіріледі
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 4 қараша күні сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін Брусиловский, Шәкәрім, Күлымбетов, Варламов көшелерінің контурында суық су беру уақытша тоқтатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алматы Су" МКК таратқан ақпаратқа сүйенсек, суық су беруді уақытша тоқтату жаңа су құбыры желісін қосу жұмыстары жүргізілуімен байланысты.
Компания туындаған уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап және техникалық жұмыстардың жүргізілу қажеттілігіне байланысты енгізілген шектеулерге түсіністікпен қарауға шақырды. Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефон нөмірі бойынша хабарласуға болады: 274-66-66
Бұған дейін Алматының Бостандық ауданының әкімі ауысқанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript