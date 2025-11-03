#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

Алматыдағы аудандардың бірінде суық су уақытша өшіріледі

Дачи в Алматы, дачные районы, частные дома, частные участки, частные участки в Алматы, коттеджи, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 10:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 4 қараша күні сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін Брусиловский, Шәкәрім, Күлымбетов, Варламов көшелерінің контурында суық су беру уақытша тоқтатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы Су" МКК таратқан ақпаратқа сүйенсек, суық су беруді уақытша тоқтату жаңа су құбыры желісін қосу жұмыстары жүргізілуімен байланысты.

Компания туындаған уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап және техникалық жұмыстардың жүргізілу қажеттілігіне байланысты енгізілген шектеулерге түсіністікпен қарауға шақырды. Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефон нөмірі бойынша хабарласуға болады: 274-66-66

Бұған дейін Алматының Бостандық ауданының әкімі ауысқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдағы аудандардың бірінде суық су өшіріледі
17:49, 17 сәуір 2025
Алматыдағы аудандардың бірінде суық су өшіріледі
Алматыдағы аудандардың бірінде суық су өшіріледі
09:54, 07 маусым 2023
Алматыдағы аудандардың бірінде суық су өшіріледі
Алматыдағы аудандардың бірінде суық су уақытша өшіріледі
15:43, 23 маусым 2023
Алматыдағы аудандардың бірінде суық су уақытша өшіріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: