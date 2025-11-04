Мемлекеттік кірістер комитеті салық төлеушілерге жүгініп, мәлімдеме жасады
ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті 4 қарашада сағат 19:00-ден 22:00-ге дейін "Электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізілетінін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құзырлы ведомство аталған уақыт аралығында ақпараттық жүйе жұмыс істемейтінін ескертті.
"ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті 2025 жылғы 4 қарашада сағат 19:00-ден 22:00-ге дейін "Электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізілетінін хабарлайды. Көрсетілген уақыт аралығында "Электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесі қолжетімді болмайды. Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз", делінген хабарламада.
Бұған дейін Қазақстанда салық өтініші жаңа жүйе арқылы тапсырылатыны хабарланған.
