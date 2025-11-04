#Халық заңгері
Қаржы

Мемлекеттік кірістер комитеті салық төлеушілерге жүгініп, мәлімдеме жасады

Салық, Электрондық шот-фактуралар, ақпараттық жүйе, техникалық жұмыс , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 20:31 Сурет: freepik
ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті 4 қарашада сағат 19:00-ден 22:00-ге дейін "Электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізілетінін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство аталған уақыт аралығында ақпараттық жүйе жұмыс істемейтінін ескертті.

"ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті 2025 жылғы 4 қарашада сағат 19:00-ден 22:00-ге дейін "Электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізілетінін хабарлайды. Көрсетілген уақыт аралығында "Электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесі қолжетімді болмайды. Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз", делінген хабарламада.

Бұған дейін Қазақстанда салық өтініші жаңа жүйе арқылы тапсырылатыны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
