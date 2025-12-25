Парижде ұрлық тыйылмай тұр: бұл жолы сирек сапфир қолды болды
Сурет: unsplash
Парижде белгісіз біреу зергерлік бұйым тасымалдап жүрген курьерге шабуыл жасап, 150 мың еуро тұратын сапфир мен басқа да бағалы заттарды ұрлап кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Париждегі батыл тонаулар жалғасуда: осы жолы сирек сапфир ұрланды
Бұл туралы Le Figaro басылымы прокуратураға сілтеме жасап жазды.
Оқиға 22 желтоқсанда таңертең болған. Қылмыскер екі курьерге автокөліктен түскен сәтінде шабуыл жасаған. Тергеу деректеріне сүйенсек, оның қолында зілбалға болды. Ол бір курьердің самайына соққы жасап, бес пакеттегі зергерлік бұйымдар мен алтындарды алып кеткен.
Қылмыскер оқиға орнынан скутермен ізін суытқан. Полиция іздестіру жұмыстарын жүргізіп, оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр.
Еске салсақ, 2025 жылғы 18 қазанда атақты Лувр музейінен әйгілі зергерлік бұйымдар ұрланғанын жазғанбыз. Мұны көпгілік "ғасыр тонауы", деп атап кетті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript