#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Қоғам

ШҚО-да екі мешіттен ұрлық жасаған күдікті ұсталды

ШҚО-да екі мешіттен ұрлық жасаған күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 19:46 Сурет: polisia.kz
"102" арнасына облыс орталығындағы мешіттердің бірінен құны 400 мың теңге тұратын Asus ноутбугінің жоғалғаны туралы хабарлама түскен. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында ұрлық жасағаны үшін тұрғылықты жері жоқ 37 жастағы күдікті ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қылмыстардың ашылуына қауіпсіздікті қамтамасыз етудің заманауи технологияларын қолдану ықпал етті.

Сонымен қатар ол күдіктінің басқа бір мешітте жасалған осындай қылмысқа қатысы бар екені анықталды.

Барлық жағдайда күдікті бірдей тәсілмен әрекет еткен. Тегін тамақ алу сылтауымен мешітке кіріп, қызметтік бөлмелерден ұрлық жасаған.

Кейіннен ноутбуктердің бірін сатып, түскен қаражатты жеке қажеттілігіне жұмсаған. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
