#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Қоғам

Петропавлда ұрлық жасаған күдікті ұсталды

Петропавлда ұрлық жасаған күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 20:16 Сурет: polisia.kz
Петропавлда ұрлық жасаған күдікті қолға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Ол алдымен велосипед ұрлады деген күдікке ілінсе, көп ұзамай "Алтын арман" базары маңында қала тұрғынын тонап, сөмкесі мен құлаққабын алып кеткен.

Күдіктінің жүрген бағыты бейнекамералар арқылы анықталды.

Жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысында ЖБО бейнебақылауының көмегімен 227 қылмыс ашылып, шамамен 20 мың әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Орталық қызметкерлері 98 мыңнан астам азаматтық өтініш қабылдады, оның 48 мыңы ақпаратты тіркеу кітабына енгізілді. Ал "102" омниканалды қосымшасы арқылы петропавлдықтардан 368 хабарлама келіп түсті, соның 258-і бойынша кінәлілер жауапкершілікке тартылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Оралда тонау, алаяқтық қылмыстарын жасаған күдікті ұсталды
18:55, Бүгін
Оралда тонау, алаяқтық қылмыстарын жасаған күдікті ұсталды
Тоқаев Мажарстан Президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
18:45, Бүгін
Тоқаев Мажарстан Президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
"Жалған стоматология" ісі: БЖЗҚ-дан 46 млрд теңге жымқырғандар іздеуге жарияланды
16:34, Бүгін
"Жалған стоматология" ісі: БЖЗҚ-дан 46 млрд теңге жымқырғандар іздеуге жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: