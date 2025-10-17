#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Абай облысында ашық қалған гараждан ұрлық жасаған күдікті ұсталды

Абай облысында ашық қалған гараждан ұрлық жасаған күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 18:10 Сурет: Zakon.kz
Абай облысының Жаңасемей ауданында гараж ұрлығына қатысты қылмыстық іс ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Аудандық полиция бөліміне 52 жастағы жергілікті тұрғын үйінің аумағындағы гараждан ұрлық жасалғаны туралы арызбен жүгінді. Оның айтуынша, белгісіз адам есігі ашық тұрған гаражға заңсыз кіріп, екі дәнекерлеу аппаратын, электрлі велосипед пен қарапайым велосипедті ұрлап кеткен. Жәбірленушіге келтірілген материалдық шығын көлемі - 175 мың теңге.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында учаскелік полиция инспекторлары күдіктінің ізіне түсіп, Новобаженово ауылының 49 жастағы тұрғынын қолға түсірді. Ол өз кінәсін мойындап, ұрланған мүлік тәркіленіп, иесіне қайтарылды.

Полиция тұрғындарға сақ болуды ескертті. Кейінгі уақытта ашық қалған аулалар мен гараждарда сақталған мүлік жиі ұрланып жүр.

Тәртіп сақшыларының кеңесі:

  • Үйлер мен гараждардың есігін үнемі мықтап жабыңыз;
  • Мүмкіндік болса, бейнебақылау жүйесін орнатыңыз;
  • Күдікті әрекеттерді байқасаңыз, дереу 102 нөміріне хабарлаңыз.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада кәсіпкер 40-тан астам шетелдікке заңсыз аула сыпыртқан
19:40, Бүгін
Астанада кәсіпкер 40-тан астам шетелдікке заңсыз аула сыпыртқан
Петропавлда ұрлық жасаған күдікті ұсталды
20:16, 02 қазан 2025
Петропавлда ұрлық жасаған күдікті ұсталды
"Балғамен ұрған". Абай облысында зейнеткерді тонаған күдікті ұсталды
22:54, 03 мамыр 2023
"Балғамен ұрған". Абай облысында зейнеткерді тонаған күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: