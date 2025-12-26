#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Әлем

Килиманджаро тауында құтқару тікұшағы апатқа ұшырады

Килиманджаро тауында құтқару тікұшағы апатқа ұшырады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 12:16 Сурет: pixabay
Танзаниядағы Килиманджаро тауында құтқару тікұшағы апатқа ұшырап, салдарынан бес адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sky News телеарнасының мәліметінше, апат теңіз деңгейінен 4 мың метрден астам биіктікте болған. Тікұшақ бортында медициналық себептермен эвакуацияланып жатқан екі шетел азаматы, сондай-ақ жергілікті дәрігер, гид пен ұшқыш болған.

"Апат сәрсенбі күні кешке таудың ең танымал альпинистік бағыттарының бірінде, науқастарды медициналық эвакуациялау кезінде орын алды", – делінген ақпаратта.

Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының жазуынша, тікұшақ медициналық эвакуациямен айналысатын Kilimanjaro Aviation компаниясына тиесілі болған. Қайғылы оқиғаның себептерін анықтау үшін арнайы комиссия құрылды.

Бұған дейін Көлік министрлігінің Ақтаудағы ұшақ апатына қатысты тергеудің тың мәліметтерімен бөліскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2800 теңгеден бастап: Астаналықтарға төменгі бағадағы етті қайдан сатып алуға болатыны айтылды
12:57, Бүгін
2800 теңгеден бастап: Астаналықтарға төменгі бағадағы етті қайдан сатып алуға болатыны айтылды
Түркияда дәрігерлер мінген тікұшақ аурухана ғимаратына соғылып, апатқа ұшырады
13:38, 22 желтоқсан 2024
Түркияда дәрігерлер мінген тікұшақ аурухана ғимаратына соғылып, апатқа ұшырады
Жапондық құтқару тікұшағы егде жастағы науқасты тасымалдауда теңізге құлап кетті
11:45, 07 сәуір 2025
Жапондық құтқару тікұшағы егде жастағы науқасты тасымалдауда теңізге құлап кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: