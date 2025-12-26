Килиманджаро тауында құтқару тікұшағы апатқа ұшырады
Танзаниядағы Килиманджаро тауында құтқару тікұшағы апатқа ұшырап, салдарынан бес адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sky News телеарнасының мәліметінше, апат теңіз деңгейінен 4 мың метрден астам биіктікте болған. Тікұшақ бортында медициналық себептермен эвакуацияланып жатқан екі шетел азаматы, сондай-ақ жергілікті дәрігер, гид пен ұшқыш болған.
"Апат сәрсенбі күні кешке таудың ең танымал альпинистік бағыттарының бірінде, науқастарды медициналық эвакуациялау кезінде орын алды", – делінген ақпаратта.
Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының жазуынша, тікұшақ медициналық эвакуациямен айналысатын Kilimanjaro Aviation компаниясына тиесілі болған. Қайғылы оқиғаның себептерін анықтау үшін арнайы комиссия құрылды.
Бұған дейін Көлік министрлігінің Ақтаудағы ұшақ апатына қатысты тергеудің тың мәліметтерімен бөліскенін жазғанбыз.
