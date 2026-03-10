#Референдум-2026
Әлем

БАӘ-де әскери тікұшақ апатқа ұшырады - қаза тапқандар бар

БАӘ-де әскери тікұшақ апатқа ұшырады - қаза тапқандар бар 10.03.2026 11:34
Біріккен Араб Әмірліктері аумағында әскери тікұшақ апатқа ұшырап, екі әскери қызметкер қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 9 наурызда елдің БАӘ Қорғаныс министрлігі мәлімдеді. Ведомствоның X әлеуметтік желісінде жарияланған ресми хабарламаға сәйкес, қайғылы оқиға экипаждың әскери міндетін орындау кезінде болған.

"Әскери борышын атқарып жүрген екі әскери қызметкер тікұшақтың техникалық ақауы салдарынан апатқа ұшырап, қаза тапты", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Иранның бірнеше елге қатысты әуе соққылары туралы ақпаратты жоққа шығарғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
