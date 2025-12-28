#Халық заңгері
Әлем

Сицилияда жанартау оянып, өңірде қауіптің "сары деңгейі" жарияланды

Жанартау, Италия, Сицилия , Этна, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.12.2025 11:56 Сурет: pixabay
Италияның Сицилия аралындағы Этна жанартауы оянып, бірнеше елдімекендер күлге көмілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Virgilio мәліметтері бойынша, жанартаудың белсенділігі күні бойы жаңарып отырды. Ең жоғары белсенділік кезеңінде жанартаудан лава атқылай бастады, оның биіктігі 300-400 метрге жетті. Күл де бірнеше шақырымға көтерілді, содан кейін оны жел батысқа, оңтүстік-батысқа қарай айдап әкетті.

Жергілікті азаматтық қорғаныс департаменті қауіптің "сары деңгейін" жариялады.

"Қауіптің сары деңгейін енгізу ғылыми мониторингті және ғылыми қоғамдастық, аймақтық агенттіктер және ұлттық азаматтық қорғау жүйесі арасында ақпарат алмасуды күшейтуді талап етеді", делінген басылымда.

Бұған дейін Иранда 700 мың жыл тыныш жатқан жанартау оянғаны хабарланған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
