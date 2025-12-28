Сицилияда жанартау оянып, өңірде қауіптің "сары деңгейі" жарияланды
Сурет: pixabay
Италияның Сицилия аралындағы Этна жанартауы оянып, бірнеше елдімекендер күлге көмілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Virgilio мәліметтері бойынша, жанартаудың белсенділігі күні бойы жаңарып отырды. Ең жоғары белсенділік кезеңінде жанартаудан лава атқылай бастады, оның биіктігі 300-400 метрге жетті. Күл де бірнеше шақырымға көтерілді, содан кейін оны жел батысқа, оңтүстік-батысқа қарай айдап әкетті.
Жергілікті азаматтық қорғаныс департаменті қауіптің "сары деңгейін" жариялады.
"Қауіптің сары деңгейін енгізу ғылыми мониторингті және ғылыми қоғамдастық, аймақтық агенттіктер және ұлттық азаматтық қорғау жүйесі арасында ақпарат алмасуды күшейтуді талап етеді", делінген басылымда.
🌋Video dell'eruzione in corso nel Cratere di Nord-Est dell'Etna.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) December 27, 2025
Disposta l’interdizione totale dell’accesso sia all’area della zona sommitale dell’Etna sia alla zona a pericolosità permanente, per evitare potenziali situazioni di pericolo, secondo il Catania Today. pic.twitter.com/232xyUvXC4
Бұған дейін Иранда 700 мың жыл тыныш жатқан жанартау оянғаны хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript