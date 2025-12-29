Қытайда таулы аймақтағы суэлектр стансасының алғашқы турбиналары іске қосылды
Қытайда Ебатань суэлектр стансасының алғашқы кезеңі ресми түрде электр энергиясын өндіре бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ithome дерегінше, бұл – ел аумағында салынып жатқан бөгеті бар ең биік таулы суэлектр стансасы.
Оның жалпы қуаты 2,24 миллион киловаттты құрайды. Қазіргі таңда қуаты 1,02 миллион киловатт болатын алғашқы екі турбина пайдалануға берілді.
Суэлектр стансасының бөгетінің биіктігі 217 метрге жетеді.
Құрылыс жұмыстары теңіз деңгейінен өте биік аймақта, суық климатта әрі таулы жерде жүргізілуде. Соған қарамастан, инженерлер қысқа мерзім ішінде, бір айдың ішінде екі турбинаны қатар іске қоса алды.
