Бір жылда 120 кітап оқығанын мақтанып айтқан блогер көпшілік тарапынан ауыр сынға ұшырады
Оқиға Armah-тың X әлеуметтік желісінде екі биік кітап үйіндісінің ортасында тұрған суретін жариялауынан басталған.
"Мен бұған қол жеткіздім! Биыл 120 кітап оқыдым", – деп жазды ол суреттің астына.
I did it!! 120 books read this year 🎉📚 pic.twitter.com/NaLv8BalyU— Armah🌺🧚🏽♀️ (@xx_howdy) December 27, 2025
Платформа дерегінше, бұл жазбаны бір тәуліктің ішінде шамамен 29 миллион адам көрген. Алайда көп ұзамай пікірлер бөлімінде сын-пікірлер көбейе бастаған. Әсіресе оқылған кітаптардың едәуір бөлігі 18+ санатындағы ашық мазмұнды романтикалық шығармалар екені белгілі болған соң сын күшейді.
"Мұндай әдебиеттің басым бөлігі – қоқыс. 100 арзанқол махаббат романын оқу сағаттап реалити-шоу көргенмен бірдей. Тек шын мәнінде ұлы әдебиет қана "оқу" деп аталуға лайық", – деп жазды желі қолданушыларының бірі.
Тағы бір топ қолданушы суреттегі кітаптарды санап, кадрда небәрі 71 кітап қана бар екенін атап өтті. Бұған жауап ретінде Armah өзінің электронды кітапханасынан скриншот жариялап, көрсеткішін растады.
