Жерді жаңа жыл түнінде магниттік дауыл басады
Сурет: pixabay
Жаңа жыл түнінде Жерде магниттік дауылдар болады. Алайда бұл оқиғада жағымды жағы да бар – кей өңірлердің тұрғындары полярлық жарық көре алады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылғы 30 желтоқсанда Ресей Ғылым академиясының Космостық зерттеулер институтының Күн астрономиясы лабораториясы мен Күн-Жер физикасы институты хабарлады.
"Есептеулер ел аумағында жаңа жыл түнінде жарқын солтүстік жарықтарды көру мүмкіндігін растайды. Модельдерге сәйкес, осы уақытта Жерге екі фактор бірдей әсер етеді: Солтүстік жарты шардағы шағын короналық тесіктің әсері және M-класс сериялы күн жарқылы нәтижесінде Солнцеден шыққан плазма бұлтының шеті Жерге жетуі", – деді ғалымдар.
Бұған дейін лабораторияда ғалымдар жаңа жыл түні аспанда фейерверктермен қатар ғарыштық жарық шоуын да көру мүмкіндігі туралы айтқан еді.
