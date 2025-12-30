#Халық заңгері
Әлем

Жерді жаңа жыл түнінде магниттік дауыл басады

30.12.2025 12:19
Жаңа жыл түнінде Жерде магниттік дауылдар болады. Алайда бұл оқиғада жағымды жағы да бар – кей өңірлердің тұрғындары полярлық жарық көре алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 30 желтоқсанда Ресей Ғылым академиясының Космостық зерттеулер институтының Күн астрономиясы лабораториясы мен Күн-Жер физикасы институты хабарлады.

"Есептеулер ел аумағында жаңа жыл түнінде жарқын солтүстік жарықтарды көру мүмкіндігін растайды. Модельдерге сәйкес, осы уақытта Жерге екі фактор бірдей әсер етеді: Солтүстік жарты шардағы шағын короналық тесіктің әсері және M-класс сериялы күн жарқылы нәтижесінде Солнцеден шыққан плазма бұлтының шеті Жерге жетуі", – деді ғалымдар.

Бұған дейін лабораторияда ғалымдар жаңа жыл түні аспанда фейерверктермен қатар ғарыштық жарық шоуын да көру мүмкіндігі туралы айтқан еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
