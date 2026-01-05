#Халық заңгері
Әлем

Жаппай блэкаут, Берлин, терроризм. Германияда не болып жатыр

Блэкаут, Берлин, терроризм, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 22:59 Сурет: pixabay
Берлин билігі жаппай жарықтың сөнуіне әкеліп соқтырған өртті "солшылдар терроризмі" актісі ретінде бағалады. Бұл туралы қаланың бургомистері Кай Вегнер мен ішкі істер сенаторы Ирис Шпрангер мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

DW мәліметінше, төтенше оқиға Берлиннің оңтүстік-батыс бөлігінде болған: жылу электр орталығының жанындағы кабель көпірінің өртенуі салдарынан шамамен 45 мың үй жарықсыз қалды. Диверсия үшін жауапкершілікті Vulkan солшыл радикалды экстремистік тобы өз мойнына алды.

Ирис Шпрангердің айтуынша, бұл арада тек солшыл экстремизм емес, адамдарға зиян келтіруге бағытталған мақсатты зорлық-зомбылық туралы сөз болып отыр. Осыған байланысты ол тергеуді Карлсруэдегі Германияның Федералды прокуратурасына тапсыруды талап етті. Ведомство өкілдері Берлин билігімен байланыста екенін растады, бірақ қазіргі уақытта бұл істі астана прокуратурасы айналысуда.

Кай Вегнер де аталған оқиғаны террористік акт ретінде қарастыру керек екенін атап өтті. Ол Берлин сенаты деңгейінде де, федералды деңгейде де маңызды инфрақұрылымды қорғауды күшейту мәселесін көтеруге ниетті екенін мәлімдеді.

Жаппай блэкаут 3 қаңтарда орын алды. Stromnetz Berlin операторының айтуынша, оған Лихтерфельде ЖЭО маңындағы Тельтов каналы арқылы өтетін кабель жүргізілген көпірдің өртенуі түрткі болды. Жексенбіге қарай 10 мыңға жуық үй шаруашылықтарында электр жарығы қалпына келтірілді, алайда Целендорф, Николасзе және Ванзе аудандарында тағы 35 мың адам 8 қаңтарға дейін жөндеу жұмыстарының жүргізіліп жатуына байланысты жарықсыз отыруға мәжбүр.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
