Әлем

Рамзан Қадыровтың 20 жастағы ұлы Шешенстан үкіметі төрағасының орынбасары болды

Рамзан Қадыровтың 20 жастағы ұлы Шешенстан үкіметі төрағасының орынбасары болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 10:07 Сурет: Telegram/RKadyrov_95
Шешенстан Республикасының дене шынықтыру және спорт министрі, сондай-ақ республика басшысы Рамзан Қадыровтың ұлы – 20 жастағы Ахмат Қадыров жаңа қызметке келді. 2026 жылғы 5 қаңтарда ол Шешенстан үкіметі төрағасының орынбасары міндетін уақытша атқарушы болып тағайындалды.

Бұл ақпаратты Рамзан Қадыров өзінің Telegram-арнасында жариялады.

Қадыровтың айтуынша, 2026 жыл үкімет құрылымындағы шағын кадрлық өзгерістерден басталды.

Сонымен қатар Шешенстанның ұлттық саясат, сыртқы байланыстар, баспасөз және ақпарат жөніндегі министрі Ахмед Дудаев та үкімет төрағасының орынбасары міндетін уақытша атқарушы болып тағайындалды.

Сурет: Telegram/RKadyrov_95

Ел басшысы Ахмат Қадыров пен Ахмед Дудаевтың басқарушылық тәжірибесі мол екенін, өздеріне жүктелген бағыттардың ерекшелігін терең меңгергенін және жауапты әрі тиімді басшы ретінде өзін көрсете білгенін атап өтті.

Айта кетейік, Ахмат Қадыров 2024 жылғы ақпаннан бастап жастар істері жөніндегі министр қызметін атқарған. Бұған дейін ол дене шынықтыру және спорт министрінің бірінші орынбасары болды, сондай-ақ Шешенстандағы "Алғашқылар қозғалысы" балалар мен жастар қозғалысының өңірлік бөлімшесі кеңесінің төрағасы қызметін атқарған. Сол жылдың мамыр айында Ахмат Қадыров Шешенстан Республикасының дене шынықтыру және спорт министрі болып тағайындалған еді.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
