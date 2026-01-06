Рамзан Қадыровтың 20 жастағы ұлы Шешенстан үкіметі төрағасының орынбасары болды
Бұл ақпаратты Рамзан Қадыров өзінің Telegram-арнасында жариялады.
Қадыровтың айтуынша, 2026 жыл үкімет құрылымындағы шағын кадрлық өзгерістерден басталды.
Сонымен қатар Шешенстанның ұлттық саясат, сыртқы байланыстар, баспасөз және ақпарат жөніндегі министрі Ахмед Дудаев та үкімет төрағасының орынбасары міндетін уақытша атқарушы болып тағайындалды.
Сурет: Telegram/RKadyrov_95
Ел басшысы Ахмат Қадыров пен Ахмед Дудаевтың басқарушылық тәжірибесі мол екенін, өздеріне жүктелген бағыттардың ерекшелігін терең меңгергенін және жауапты әрі тиімді басшы ретінде өзін көрсете білгенін атап өтті.
Айта кетейік, Ахмат Қадыров 2024 жылғы ақпаннан бастап жастар істері жөніндегі министр қызметін атқарған. Бұған дейін ол дене шынықтыру және спорт министрінің бірінші орынбасары болды, сондай-ақ Шешенстандағы "Алғашқылар қозғалысы" балалар мен жастар қозғалысының өңірлік бөлімшесі кеңесінің төрағасы қызметін атқарған. Сол жылдың мамыр айында Ахмат Қадыров Шешенстан Республикасының дене шынықтыру және спорт министрі болып тағайындалған еді.