Жаңалықтар мұрағаты
Оқиғалар

Асқар Мұстабеков Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды

Министерство обороны РК, МО РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 15:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 6 қаңтарда мемлекет басшысының жарлығымен Қорғаныс министрінің орынбасары жаңадан тағайындалды. Белгілі болғандай, жаңа қызметке Асқар Мұстабеков келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда мәлімдемесінен белгілі болды.

"Мемлекет басшысының өкімімен Асқар Досбосынұлы Мұстабеков Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды",- делінген ақпаратта.

2024 жылғы 22 қаңтарда Мұстабеков Президенттің өкімімен Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы болып тағайындалды. Бұған дейін ол Ұлттық қорғаныс университеті бастығының оқу жұмысы жөніндегі бірінші орынбасары – оқу-әдістемелік басқарманың басшысы қызметін атқарған. Философия докторы (PhD).

