Әлем

Венесуаладағы әскери операция Трампқа қарсы импичмент жариялауға түрткі болмақ

Трамп, Венесуала, әскери операция, импичмент, Конгресс, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 22:46 Сурет: flickr/Gage Skidmore
Венесуэладағы әскери операция аясында америкалық конгрессмен Эйприл Делэйни демократтарды АҚШ президенті Дональд Трампқа импичмент жариялау процедурасына кірісуге шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол өз сайтында Трамптың Конституцияда талап етілгендей заң шығарушылардың санкциясынсыз әрекет еткенін жазды. Конгрессмен президент өкілеттігі шеңберінен шығып, тежеу мен тепе-теңдік жүйесіне селкеу түсіріп жатқанда шеттеп қала алмайтынын атап өтті. Ол бұл мәселені фракция ішінде жедел талқылауды талап етті.

"Мен президент өз өкілеттігі шеңберінен шығып, тежеу мен тепе-теңдік жүйесіне селкеу түсіріп жатқанда жәйдан-жай қарап тұра алмаймын", - деді ол.

АҚШ 2026 жылдың 3 қаңтарына қараған түні Венесуэлаға соққы беріп, оның көшбасшысы Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флоресті ұстады. Оларды АҚШ-қа алып кетті. Мадуро мен оның жұбайына "есірткі терроризмі", қару ұстау және есірткі контрабандасы бойынша айып тағылды. Саясаткердің өзі және оның әйелі Нью-Йорк сотында сөз сөйлеп, өздеріне тағылған айыппен еш келіспейтінін мәлімдеді. Кейінірек ел Америка Құрама Штаттарының шабуылына ұшыраған жағдайда деген қауіппен 4 миллионнан астам венесуэлалықтар мобилизацияға ілінгені белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трампқа импичмент жариялануы мүмкін
13:58, 22 маусым 2025
Трампқа импичмент жариялануы мүмкін
Трампқа хат: Грузия президенті АҚШ көшбасшысынан грузин халқына көңіл бөлуді сұрады
12:53, 02 қыркүйек 2025
12:53, 02 қыркүйек 2025
Трампқа хат: Грузия президенті АҚШ көшбасшысынан грузин халқына көңіл бөлуді сұрады
Джо Байден импичмент жөніндегі ойын ортаға салды
09:42, 14 қыркүйек 2023
09:42, 14 қыркүйек 2023
Джо Байден импичмент жөніндегі ойын ортаға салды
Соңғы
Танымал
