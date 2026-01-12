#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Әлем

Тарихта алғаш рет астронавт денсаулығына байланысты орбитадан эвакуацияланады

Тарихта алғаш рет астронавт денсаулығына байланысты орбитадан эвакуацияланады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 12:40 Сурет: pexels
NASA халықаралық ғарыш стансасынан Crew-11 экипажын бір астронавттың денсаулығына байланысты Жерге қайтарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fox News басылымының жазуынша, бұл станцияның 25 жылдық тарихында денсаулық мәселесіне байланысты миссия уақытынан бұрын тоқтатылған алғашқы оқиға. NASA мәліметінше, экипаждағы төрт адамнан біреуі станцияда медициналық қиындыққа тап болған. Қазіргі уақытта оның жағдайы тұрақты.

Медициналық кеңесшілердің пікірі бойынша NASA басшысы экипажға мүмкіндігінше тезірек Жерге оралуға нұсқау берді. Алдын ала жоспар бойынша олар 15 қаңтарда Жерге қонады.

SpaceX Dragon Endeavour ғарыш кемесі Crew-11 экипажын жақын күндері Жерге жеткізеді. Экипаж тамыз айында МКС-қа келген және онда алтыдан сегіз айға дейін болу жоспарланған еді.

Экипаж құрамында командир Зена Кардман, ұшқыш Майк Финке, Жапондық ғарыш агенттігінің астронавты Кимия Юи және ресейлік ғарышкер Олег Платонов бар.

Ғарыш тарихы жөніндегі маман және NASA сарапшысы Род Пайлдың айтуынша, бұл шешім АҚШ-тың адамзатты ғарышқа ұшыру тарихында алғашқы тарихи оқиға болып саналады.

Бұған дейін Ұлыбритания Украинаға "Мәскеуге дейін жете алатын" баллистикалық зымырандар тапсыратындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ердоған денсаулығына қатысты жайсыз жағдайдан кейін көп алдында алғаш рет төбе көрсетті
22:41, 27 сәуір 2023
Ердоған денсаулығына қатысты жайсыз жағдайдан кейін көп алдында алғаш рет төбе көрсетті
Ватикан Рим папасының денсаулығына алаңдаулы
12:24, 23 ақпан 2025
Ватикан Рим папасының денсаулығына алаңдаулы
50 жылдан кейін алғаш рет адамдар Айға қайта аттанады
09:56, 25 қыркүйек 2025
50 жылдан кейін алғаш рет адамдар Айға қайта аттанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: