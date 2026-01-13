Трамп Иранның іскери серіктестеріне баж салығын енгізді
Сурет: pixabay
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен бизнес жүргізетін әрбір ел үшін 25% баж салығын енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Америка президенті өзінің жеке платформасы – Truth Social-дағы парақшасында айтты.
"Бүгіннен бастап Иран Ислам Республикасымен бизнес жүргізетін кез келген ел Америка Құрама Штаттарымен жасалатын барлық операцияларға 25% тариф төлейтін болады. Бұл жарлық түпкілікті және өзгертілмейді". Дональд Трамп
Сурет: truthsocial
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президентінің міндетін атқарушы ретінде өзіне жаңа лауазым тағайындағанын хабарланған болатын.
