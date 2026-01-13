#Халық заңгері
Әлем

Трамп Иранның іскери серіктестеріне баж салығын енгізді

Трамп Иранның іскери серіктестеріне баж салығын енгізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 12:22 Сурет: pixabay
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен бизнес жүргізетін әрбір ел үшін 25% баж салығын енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Америка президенті өзінің жеке платформасы – Truth Social-дағы парақшасында айтты.

"Бүгіннен бастап Иран Ислам Республикасымен бизнес жүргізетін кез келген ел Америка Құрама Штаттарымен жасалатын барлық операцияларға 25% тариф төлейтін болады. Бұл жарлық түпкілікті және өзгертілмейді". Дональд Трамп

Сурет: truthsocial

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президентінің міндетін атқарушы ретінде өзіне жаңа лауазым тағайындағанын хабарланған болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әкімдіктер шығаратын бағалы қағаздардың ережесіне өзгерістер енгізілді
13:30, Бүгін
Әкімдіктер шығаратын бағалы қағаздардың ережесіне өзгерістер енгізілді
Трамп Қазақстаннан келетін тауарларға 25 пайыздық баж салығын енгізді
09:13, 01 тамыз 2025
Трамп Қазақстаннан келетін тауарларға 25 пайыздық баж салығын енгізді
Трамп жаңа баж салығын енгізсе, Қытай қалай жауап бермек
16:48, 12 қазан 2025
Трамп жаңа баж салығын енгізсе, Қытай қалай жауап бермек
