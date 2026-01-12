#Халық заңгері
Әлем

Дональд Трамп өзін Венесуэла президентінің міндетін атқарушы деп жариялады

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 11:30 Фото: flickr/White House
79 жастағы АҚШ президенті Дональд Трамп өз әлеуметтік желісі TruthSocial-ға скриншот (Википедиядағы өмірбаянына ұқсас) жариялап, өзіне жаңа лауазым – Венесуэла президентінің міндетін атқарушы деп тағайындағанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Жарияланған жазбаға сәйкес, ол лауазымға 2026 жылғы қаңтарда тағайындалған деп көрсетілген. Сонымен бірге, АҚШ президентінің қызметін де өзінде қалдырған.

Айта кету керек, латын америкалық елдің қазіргі міндетін атқарушы президенті – Дельси Родригес болып табылады. Бұл жағдай 2026 жылғы 3 қаңтарда АҚШ Венесуэлаға операция жүргізіп, президент Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флоресті ұстағаннан және әскери нысандарға соққы бергеннен кейін орын алған.

Оларды Нью-Йоркке жеткізіп, есірткі терроризміне қатысты айыптаулар бойынша алғашқы сот отырысы өткізілген.

Венесуэла президенті кінәсін мойындамаған. Кейінірек төрт миллионнан астам венесуэлалық елді АҚШ-тың мүмкін шабуылынан қорғау үшін мобилизацияланғаны белгілі болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
