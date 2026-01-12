Дональд Трамп өзін Венесуэла президентінің міндетін атқарушы деп жариялады
79 жастағы АҚШ президенті Дональд Трамп өз әлеуметтік желісі TruthSocial-ға скриншот (Википедиядағы өмірбаянына ұқсас) жариялап, өзіне жаңа лауазым – Венесуэла президентінің міндетін атқарушы деп тағайындағанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Жарияланған жазбаға сәйкес, ол лауазымға 2026 жылғы қаңтарда тағайындалған деп көрсетілген. Сонымен бірге, АҚШ президентінің қызметін де өзінде қалдырған.
Айта кету керек, латын америкалық елдің қазіргі міндетін атқарушы президенті – Дельси Родригес болып табылады. Бұл жағдай 2026 жылғы 3 қаңтарда АҚШ Венесуэлаға операция жүргізіп, президент Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флоресті ұстағаннан және әскери нысандарға соққы бергеннен кейін орын алған.
Оларды Нью-Йоркке жеткізіп, есірткі терроризміне қатысты айыптаулар бойынша алғашқы сот отырысы өткізілген.
Венесуэла президенті кінәсін мойындамаған. Кейінірек төрт миллионнан астам венесуэлалық елді АҚШ-тың мүмкін шабуылынан қорғау үшін мобилизацияланғаны белгілі болды.
