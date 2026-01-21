Трамп Мария Мачадоны Венесуэла істеріне тарту мүмкіндігін қарастырып отыр
АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла оппозициясының жетекшісі Мария Мачадоны бұл елдің мәселелеріне "қандай да бір жолмен" тартуға болатынын жоққа шығармады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Дональд Трамп Венесуэланы "жақсы көретінін" айтып, оппозиция лидері Мария Корина Мачадоны Венесуэлаға қатысты істерге қатыстырғысы келетінін жеткізді. Ақ үй басшысы бұл пікірін Швейцарияның Давос қаласына ұшар алдында мәлімдеген.
"Қазір мен Венесуэланы жақсы көремін. Олар бізбен өте жақсы жұмыс істеді. Бұл өте жағымды болды. Ал бірнеше күн бұрын, өздеріңіз білетіндей, бір керемет, өте сүйкімді әйел мүлде таңғаларлық іс жасады", – деді Трамп.
Оның айтуынша, Америка Құрама Штаттары Мария Мачадоны белгілі бір форматта бұл процеске тартуы мүмкін.
"Мен мұны үлкен ықыласпен жасағым келер еді", – деп қосты ол.
Бұған дейін 2025 жылғы 11 желтоқсанда Венесуэла оппозициясының лидері Мария Корина Мачадо Норвегия астанасында бой көрсеткенін жазғанбыз.
