Мадуро мен оның жұбайы ұсталып, Венесуэладан әкетілді: Трамп ресми мәлімдеме жасады
АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президенті Николас Мадуро мен оның жұбайының ұсталып, ел аумағынан тыс жерге әкетілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ол Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
"Америка Құрама Штаттары Венесуэлаға және оның басшысы – президент Николас Мадуроға қарсы ауқымды операцияны сәтті өткізді. Николас Мадуро жұбайымен бірге ұсталып, елден тыс жерге шығарылды. Аталған операция АҚШ-тың құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүргізілді. Қосымша мәліметтер кейінірек хабарланады. Баспасөз мәслихаты бүгін жергілікті уақыт бойынша сағат 11:00-де Мар-а-Лаго резиденциясында өтеді", – деп жазды Трамп.
Бұған дейін Венесуэланың астанасы Каракаста АҚШ-пен арадағы шиеленіс аясында жарылыстар болғаны хабарланған еді. Одан кейін Колумбия БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді талап етті. Ал Венесуэла президенті Николас Мадуро елде төтенше жағдай режимін жариялаған болатын.
