АҚШ-та Венесуэла президенті мен оның жұбайы не үшін тұтқындалғаны жарияланды
Бонди X желісінде (бұрынғы Twitter) жариялағандай, айыптау Нью-Йорктың Оңтүстік округінде тіркелген.
"Николас Мадуроға наркотерроризм мақсатындағы келісімге қатысу, кокаинді әкелу үшін келісімге түсу, пулеметтер мен жарылғыш заттарды сақтау, сондай-ақ АҚШ-қа қарсы пулеметтер мен жарылғыш заттарды сақтау мақсатындағы келісімге қатысу айыптары тағылды. Олар жақын арада АҚШ соттарында әділетке тартылатын болады" – деп жазды ол.
Бонди АҚШ Әділет министрлігі атынан президент Дональд Трампқа америкалық халық атынан жауапкершілік талап етуге батылдығы үшін алғыс айтты. Сонымен қатар, ол наркобизнеске қатысы бар деп саналатын екеуін ұстауда табанды әрекет көрсеткен әскери қызметкерлерге ризашылығын білдірді.
Естеріңізге салсақ, бұған дейін Венесуэла астанасында АҚШ-пен шиеленістің күшеюіне байланысты жарылыстар орын алған. Одан кейін Колумбия БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын талап еткен. Сол уақытта Венесуэла президенті Николас Мадуро төтенше жағдай жариялаған болатын.
Кейінірек, АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президенті Николас Мадуро мен оның жұбайын елден тыс жерде ұстап әкеткенін мәлімдеді.