Мадуро түрме камерасынан жақтастарына видеоүндеу жолдады
Ол түрме камерасынан видеоүндеу жазып, өзінің және жұбайы Силия Флорестің жағдайы жақсы екенін айтқан. Бұл туралы Lemonde жазады.
Мадуро қысқа видеода олардың рухы сынбағанын, күрескерлік жігерін сақтап отырғанын айтып, жақтастарын мойымауға үндеді.
"Біз – күрескерлерміз", - деді ол.
Мадуро мен оның жұбайы АҚШ-тың әскери операциясы барысында ұсталып, шамамен бір аптадан бері Нью-Йоркте қамауда отыр. Қазіргі уақытта Венесуэла басшысы "наркотерроризм" айыбы бойынша сотты күтіп отыр.
АҚШ 2026 жылғы 3 қаңтарға қараған түні Венесуэлаға соққы жасап, ел басшысы Николас Мадуро мен оның жұбайы Силия Флоресті ұстап, Америка Құрама Штаттарына алып кеткен. Мадуро мен оның әйелі "наркотерроризм", қару сақтау және есірткі контрабандасы бойынша айыпталған. Нью-Йорк сотында олар өздерін толықтай кінәсіз деп мәлімдеді.
6 қаңтарда Венесуэлада жүргізілген әскери операция аясында АҚШ Конгресінің мүшесі Эйприл Делэйни демократтарды АҚШ президенті Дональд Трампқа импичмент жариялау рәсімін бастауға шақырды.