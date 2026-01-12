#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Құқық

"Қауіпсіздік диалогсыз болмайды". Жаңадан тағайындалған Алматының бас полицейі мәлімдеме жасады

Айдын Қабдұлдинов, Алматы қалалық полиция департаменті, бастық, мәлімдеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 17:15 Сурет: Instagram/almaty_police_department
Алматы қалалық полиция департаментінің (ПД) жаңа бастығы Айдын Қабдұлдинов бүгін, 2026 жылғы 12 қаңтарда өзінің тағайындауына қатысты пікір білдіріп, алғаш рет мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оңтүстік астананың бас полицейі Алматы өзі үшін аяқ басқан жаңа қала емес екенін айтады.

"Бұл - мен кәсіби тұрғыда қалыптасқан, қызмет жолымның маңызды бөлігі өткен қала. Бүгін Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы қызметіне кірістім. Бұл мегаполис әрдайым ашықтығымен, белсенді азаматтық ұстанымымен және әділдікке деген талабы жоғары тұрғындарымен ерекшеленеді. Алматылықтар - бейжай қарамайтын, сұрай білетін, бірге жұмыс істеуге дайын халық", - дейді Айдын Тоқтарұлы.

Ол алдыңғы басшылыққа және жеке құрамға атқарған еңбектері үшін алғыс айтып, қазіргі қоғамдық тәртіп саласындағы көптеген нәтижелер - сол жүйелі еңбектің жемісі екенін де жеткізді.

"Менің міндетім - бар жақсыны сақтап, тиімді бағыттарды күшейту. Бүгінде Мемлекет басшысы жариялаған "Заң мен тәртіп" қағидаты ел бойынша жүзеге асырылуда. Бұл - ішкі істер органдары үшін күнделікті қызметтің басты бағыты. Бұл қылмысқа қарсы күресте тек жауап берумен шектелмей, алдын алу, түсіндіру, халықпен тікелей жұмыс істеуге басымдық берілетінін білдіреді. Қауіпсіздік диалогсыз болмайды. Полиция, тұрғындар, журналистер, қоғам - бәріміздің мақсатымыз ортақ: тыныш, қауіпсіз, сенімді қала. Ашық жұмысқа, өзара сенімге және бірлескен әрекетке дайынмын", деп толықтырды ол өз сөзін.

Айта кетсек, 2026 жылы 9 қаңтарда Алматы полиция департаментінің басшысы болып Айдын Қабдұлдинов тағайындалған болатын. Ол Түркістан облыстық ПД басшысы болып кеткен Арыстанғани Заппаровтың орнын басты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Төтеншеліктер алдағы күндері елорда тұрғындарынан алыс сапарға шықпауды сұрады
18:08, Бүгін
Төтеншеліктер алдағы күндері елорда тұрғындарынан алыс сапарға шықпауды сұрады
Қанат Таймерденовтың ұсталғаны рас па – Бас прокуратура жауабы
18:58, 28 мамыр 2024
Қанат Таймерденовтың ұсталғаны рас па – Бас прокуратура жауабы
Түркістан облысының бас полицейі: Зағамбар ауылында жағдай тұрақты
15:54, 27 сәуір 2024
Түркістан облысының бас полицейі: Зағамбар ауылында жағдай тұрақты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: