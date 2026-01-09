#Халық заңгері
Қоғам

Алматы полиция департаментінің жаңа басшысы тағайындалды

Алматы полиция департаментінің жаңа басшысы тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 17:25 Сурет: gov.kz
Алматы полиция департаментінің басшысы болып Айдын Қабдулдинов тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ішкі істер министрлігінің мәліметінше:

"Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің бұрынғы басшысы, полиция генерал-майоры Айдын Тоқтарұлы Қабдулдинов Алматы полиция департаментінің басшысы болып тағайындалды".

Бұған дейін Алматы полиция департаментін Арыстанғани Заппаров басқарған. Қазір ол Түркістан облысы полиция департаментінің басшысы болып тағайындалды.

Айдос Қали
