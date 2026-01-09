Алматы полиция департаментінің жаңа басшысы тағайындалды
Сурет: gov.kz
Алматы полиция департаментінің басшысы болып Айдын Қабдулдинов тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше:
"Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің бұрынғы басшысы, полиция генерал-майоры Айдын Тоқтарұлы Қабдулдинов Алматы полиция департаментінің басшысы болып тағайындалды".
Бұған дейін Алматы полиция департаментін Арыстанғани Заппаров басқарған. Қазір ол Түркістан облысы полиция департаментінің басшысы болып тағайындалды.
