Қоғам

Алматы әділет департаментіне жаңа басшы тағайындалды

Алматы әділет департаментіне жаңа басшы тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 17:35 Сурет: gov.kz
Алматыда әділет департаментінің жаңа басшысы тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми сайтында 2026 жылғы 3 наурызда жарияланған ақпаратқа сәйкес, 2 наурыздан бастап бұл қызметке Ернар Ақселеуұлы Сейдімбек тағайындалған.

Бұған дейін ол Абай облысы әділет департаментінің басшысы қызметін атқарған.

Айдос Қали
Мәтіндегі қате: