Алматы әділет департаментіне жаңа басшы тағайындалды
Алматыда әділет департаментінің жаңа басшысы тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми сайтында 2026 жылғы 3 наурызда жарияланған ақпаратқа сәйкес, 2 наурыздан бастап бұл қызметке Ернар Ақселеуұлы Сейдімбек тағайындалған.
Бұған дейін ол Абай облысы әділет департаментінің басшысы қызметін атқарған.
