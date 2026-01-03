#Халық заңгері
Әлем

Николас Мадуро Венесуэлада төтенше жағдай жариялады

Николас Мадуро Венесуэлада төтенше жағдай жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 13:08 Сурет: Facebook/Николас Мадур
Венесуэла Президенті Николас Мадуро елде төтенше жағдай енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Mehr News Agency ақпаратынша, саясаткер халықты "империалистік агрессияға қарсы жеңіске жету үшін" мобилизациялануға шақырды.

Сонымен бірге АҚШ армиясының өкілі The New York Times басылымына Каракастағы жарылыстарға американдық күштердің қатысы мүмкіндігі туралы түсініктеме беруден бас тартқан.

Алайда АҚШ басшысы Дональд Трамп әкімшілігі Каракаста болған жарылыстардан хабардар. Кейін CBS арнасының тілшісі Дженнифер Джейкобс Мадуроға қарсы Венесуэлада әскери нысандарға соққылар беру жөнінде Трамптың бұйрық бергенін мәлімдеді.

Еске салсақ, бұған дейін Венесуэла астанасында АҚШ-пен қақтығыстың шиеленісуі фонында жарылыстар болғаны хабарланған. Содан кейін Колумбия Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын шақыруды талап еткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
