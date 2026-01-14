Ойын баласы анасының тапаншасымен екі жасар інісін атып өлтірді
Daily Mail мәліметінше, 40 жастағы Эвелин Этресс абайсызда адам өлтіру фактісі бойынша айыпталған. Бұл іс балаларға қатыгездік көрсету және есірткі қолдану белгілерімен ауырлатылған. Қайғылы оқиға кезінде оның ұлы Ноа басынан оқ жарақатын алған.
Қайғылы жағдай болған сәтте үйде алты бала болған: Ноа, екі 4 жастағы қыз, бір 8 жастағы қыз, бір 9 жастағы қыз және 13 жастағы ұл.
Үш бала негізгі жатын бөлмеде ойнап отырған, сол кезде Этресс бөлмеден қатты тарс еткен дыбыс естіген. Ол дереу жатын бөлмеге жүгіріп барып, баласын оқ тиген күйде тапқан. Ал жанынан тапаншаны көрген.
Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері баланың әлі де тыныс алып жатқанын анықтап, оны шұғыл түрде ауруханаға жеткізген. Алайда дәрігерлер баланың өмірін сақтап қала алмады.
