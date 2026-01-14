#Халық заңгері
Әлем

Ойын баласы анасының тапаншасымен екі жасар інісін атып өлтірді

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 12:34 Фото: unsplash
АҚШ-тың Алабама штатында әйел адамға айып тағылды. Себебі оның балаларының бірі үйден оқталған тапанша тауып алып, ойын кезінде екі жасар інісін атып өлтірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Mail мәліметінше, 40 жастағы Эвелин Этресс абайсызда адам өлтіру фактісі бойынша айыпталған. Бұл іс балаларға қатыгездік көрсету және есірткі қолдану белгілерімен ауырлатылған. Қайғылы оқиға кезінде оның ұлы Ноа басынан оқ жарақатын алған.

Қайғылы жағдай болған сәтте үйде алты бала болған: Ноа, екі 4 жастағы қыз, бір 8 жастағы қыз, бір 9 жастағы қыз және 13 жастағы ұл.

Үш бала негізгі жатын бөлмеде ойнап отырған, сол кезде Этресс бөлмеден қатты тарс еткен дыбыс естіген. Ол дереу жатын бөлмеге жүгіріп барып, баласын оқ тиген күйде тапқан. Ал жанынан тапаншаны көрген.

Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері баланың әлі де тыныс алып жатқанын анықтап, оны шұғыл түрде ауруханаға жеткізген. Алайда дәрігерлер баланың өмірін сақтап қала алмады.

Бұған дейін Сеулде автобус жүргізушілері ереуілге шыққанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
