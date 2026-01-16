#Халық заңгері
Әлем

"Талибан" басшылары ел билігінің әлсіреуінен қауіптеніп отыр

&quot;Талибан&quot; басшылары ел билігінің әлсіреуінен қауіптеніп отыр , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 11:20 Сурет: pexels
Ауғанстандағы "Талибан" қозғалысының басшылығы ішкі қауіп пен ұйым ішіндегі жікке бөлінушілікке алаңдап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Times мәліметінше, интернетте тараған аудиожазбада талибтердің жоғарғы көсемі Хайбатулла Ахундзада ішкі келіспеушіліктердің ақыр соңында олардың билігінің құлауына әкелуі мүмкін екенін айтқан.

"Осы алауыздықтың салдарынан әмірлік құлап, өз өмір сүруін тоқтатуы мүмкін", – деп ескерткен ол.

Бұл сөздер 2025 жылдың қаңтар айында Қандағар қаласындағы медреседе айтылған. Бұған дейін талибтер ұйым ішінде қандай да бір келіспеушіліктер бар екенін үнемі жоққа шығарып келген. Алайда соңғы мәліметтерге сәйкес, қазір "Талибан" ішінде екі топ қалыптасқан және олардың Ауғанстанның болашағына қатысты көзқарастары әртүрлі.

  • Бірінші топ Ахундзадаға адал болып, елді қазіргі заманғы әлемнен оқшауланған, дінді қатаң ұстанатын Ислам әмірлігін құру жолымен алып баруды көздейді.
  • Ал екінші топқа негізінен Кабулда орналасқан ықпалды талиб мүшелері кіреді. Олар исламды қатаң сақтай отырып, сыртқы әлеммен байланыс орнататын, ел экономикасын дамытатын әрі қыздар мен әйелдерге білім алуға мүмкіндік беретін Ауғанстанды қолдайды.

Басылымның пікірінше, бұл жікке бөліну өткен жылдың күзінде ушыға түскен. Сол кезде Ахундзада елде интернет пен телефон байланысын өшіру туралы бұйрық беріп, Ауғанстанды іс жүзінде сыртқы әлемнен оқшаулап тастаған.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
