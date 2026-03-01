#Референдум-2026
Қоғам

Тоқаев Таяу Шығыстағы ахуалды жіті қадағалап отыр

Тоқаев Таяу Шығыстағы ахуалды жіті қадағалап отыр
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Таяу Шығыстағы ахуалды жіті қадағалап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы оның баспасөз хатшысы Айбек Смадияр хабарлады.

Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания Королі ІІ Абдаллаға хат жолдап, Қазақстан қазіргідей сын сағатында бауырлас иордан халқына қолдау мен тілектестік білдіретінін жеткізді.

Президент ахуалдың ушығуына әкелуі мүмкін іс-қимылдардан бас тартуға шақырып, кез келген халықаралық қақтығыс дипломатиялық тәсілдер арқылы шешілуі қажет екенін тағы да атап өтті.

Айдос Қали
