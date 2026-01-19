#Халық заңгері
Әлем

Альпі тауларында көшкін жүріп, шаңғышылар мерт болды

Альпі тауларында көшкін жүріп, шаңғышылар мерт болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 11:56 Сурет: X/welt
2026 жылғы 17 қаңтар күні Австриядағы Альпі тауларында бірнеше қар көшкіні жүріп, салдарынан сегіз шаңғышы көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы қар көшкіні түстен кейін Бад-Хофгастайн коммунасында, теңіз деңгейінен 2,2 мың метр биіктікте болған. Әйел адам жұбайымен бірге шаңғы теуіп жүрген кезде кенеттен қар астында қалған. Австрияның APA ақпарат агенттігінің мәліметінше, шаңғышы әйел құтқарушылар келгенге дейін қайтыс болған.

Арада бір жарым сағат өткен соң Гроссарталь аңғарында тағы бір қар көшкіні жүріп, жеті туристі алып кеткен. Соның салдарынан төрт адам қаза тапты.

Австрияның құтқару қызметінің хабарлауынша:

"Зардап шеккендердің бірі ауыр жарақат алды, екіншісі жеңіл жарақаттанды, ал үшінші адам дін аман".

Туристерді құтқару үшін оқиға орнына жіберілді:

  • төрт құтқару тікұшағы;
  • тау құтқару қызметінің жасақтары;
  • Қызыл Кресттің кинологтары;
  • жедел әрекет ету тобы.

Қаза тапқандардың жеке басы анықталып жатыр.

Бұған дейін "Арыстан патша" мультфильмінің режиссері қайтыс болғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
