Әлем

Ресейлік әйел Виктор Цойдың қабірінің басында көз жұмды

Ресейлік әйел Виктор Цойдың қабірінің басында көз жұмды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 11:49 Сурет: Вконтакте/Виктор Цойдың жанкүйерлер тобы
Санкт‑Петербургтегі зиратта Виктор Цойдың қабірінің басында әйел адамның денесі табылды. Алдын ала болжам бойынша, өлім қылмыспен байланысты емес, деп хабарлайды Zakon.kz.

"МК в Питере" дереккөзінің мәліметінше, қайғылы оқиға кешке теологиялық зиратта болған.

47 жастағы Виктор Цойдың жанкүйері екі танысымен бірге музыканттың қабіріне келген. Болжам бойынша, әйелдің өліміне сапасыз ішімдік себеп болған, онымен еріп барғандардың барлығы да мас күйде болған.

Анықталғандай, қабір басында әйел кенеттен өзін жайсыз сезіне бастаған, бұдан кейін оның жолдастары жедел жәрдем мен полиция шақырыпты. Нәтижесінде олар болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтау үшін полиция бөліміне жеткізілді.

Марқұмның таныстары оның бұл зиратқа атақты адамдардың ескерткіштері мен қабірлеріне үнемі келетіндігін айтты. Дереккөз ақпаратына сүйенсек, Виктор Цой мен Михаил Горшеневтің қабіріне мас күйінде адамдар жиі жиналатын көрінеді.

Бұған дейін Valentino сән үйінің негізін қалаушы Валентино Гаравани дүние салғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
