Ресейлік әйел Виктор Цойдың қабірінің басында көз жұмды
"МК в Питере" дереккөзінің мәліметінше, қайғылы оқиға кешке теологиялық зиратта болған.
47 жастағы Виктор Цойдың жанкүйері екі танысымен бірге музыканттың қабіріне келген. Болжам бойынша, әйелдің өліміне сапасыз ішімдік себеп болған, онымен еріп барғандардың барлығы да мас күйде болған.
Анықталғандай, қабір басында әйел кенеттен өзін жайсыз сезіне бастаған, бұдан кейін оның жолдастары жедел жәрдем мен полиция шақырыпты. Нәтижесінде олар болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтау үшін полиция бөліміне жеткізілді.
Марқұмның таныстары оның бұл зиратқа атақты адамдардың ескерткіштері мен қабірлеріне үнемі келетіндігін айтты. Дереккөз ақпаратына сүйенсек, Виктор Цой мен Михаил Горшеневтің қабіріне мас күйінде адамдар жиі жиналатын көрінеді.
Бұған дейін Valentino сән үйінің негізін қалаушы Валентино Гаравани дүние салғанын жазғанбыз.