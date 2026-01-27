#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Әлем

Қырғызстан ЕАЭО сотына жүгініп, Ресейдің үстінен арызданды

ЕАЭО, соты, Қырғызста, еңбек мигранттары, құқық, Ресей, арыздану, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 19:54 Сурет: primeminister.kz
Қырғызстан ЕАЭО сотына еңбек мигранттарының құқықтары туралы келісімді орындамағаны үшін Ресейдің үстінен арызданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Жогорку кенештің Еңбек, денсаулық сақтау, әйелдер істері және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің отырысында "Азаматтарды медициналық сақтандыру туралы" заң жобасының талқысында Міндетті медициналық сақтандыру қорының төрағасы Азамат Мұқанов мәлімдеді, деп хабарлайды 24.kg.

Депутаттар Ресейдегі еңбек мигранттарын медициналық қолдау, оның ішінде медициналық көмек алу үшін полис рәсімдеу бағытындағы жұмыс қалай жүріп жатқанын сұрады.

Комитет мүшелерінің сұрақтарына жауап бере отырып, Азамат Мұқанов ЕАЭО-ның бес елі арасында еңбек көші-қоны мәселелерін реттейтін келісім бар екенін еске салды.

"Алайда, Ресей тарапы бүгінде осы Келісімнің 96-97-баптарын бұзып, еңбек мигранттарының отбасы мүшелеріне ММС беруден бас тартады. Тіпті, Қырғызстан осы үшін ЕАЭО сотына да жүгінді, қазір ол жүріп жатыр, шешім екі аптадан кейін шығарылады. Ресей вице-премьері Алексей Оверчук Қырғызстанға келгенде біз де бұл мәселені көтерген болатынбыз", - деді ол.

Бұған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың 2026 жылғы 20 қаңтардағы V отырысында ЕАЭО жұмысына қандай өзгерістер керектігін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Әйелін өлтірді деп күдікке ілінген Бишімбаевтың әкесі журналистердің үстінен арызданды
19:07, 25 желтоқсан 2023
Әйелін өлтірді деп күдікке ілінген Бишімбаевтың әкесі журналистердің үстінен арызданды
2026 жылға ЕАЭО Сотына жүгіну үшін баж мөлшері бекітілді
16:30, 29 желтоқсан 2025
2026 жылға ЕАЭО Сотына жүгіну үшін баж мөлшері бекітілді
ЕАЭО сотына жүгіну үшін алым сомасы бекітілді
14:57, 14 қаңтар 2025
ЕАЭО сотына жүгіну үшін алым сомасы бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: