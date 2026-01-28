#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Әлем

Ресейде әйел бір жарым айлық қызын буындырып өлтірген

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 12:46 Фото: pexels
Башқұртстан астанасы Уфа қаласының 29 жастағы тұрғыны бір жарым айлық қызын шырқырай жылағаны үшін тұншықтырып өлтірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Kp.ru басылымының жазуынша, сәби жүрек ақауымен дүниеге келген. Денсаулығына байланысты ол жиі жылайтын болған. 25 қаңтар күні кешке нәресте тағы да шырқырай жылаған. Анасы оны тыныштандыруға тырысқанымен, еш нәтиже болмаған

Бір сәтте әйел өзін ұстай алмай, баласын қылқындыра бастаған. Кейін сәби тіршілік белгілерін көрсетпей қалғанын байқаған соң, жедел жәрдем шақырған.

Алғашында ол бұл жағдайды жазатайым оқиға деп түсіндіргенімен, шақалақтың денесінен зорлық-зомбылық белгілері анықталған.

БАҚ мәліметінше, әйел психоневрологиялық мекемеде есепте тұрған. Алайда қойылған диагнозына қарамастан, ол өзіне және айналасындағыларға қауіпті деп танылмағандықтан, ауруханаға жатқызуды қажет етпеген.

Аталған дерек бойынша кісі өлтіру фактісімен қылмыстық іс қозғалып, күдікті қамауға алынды.

Бұған дейін Жетісу облысында кәмелетке толмаған баласын жылу батареясына байлап, аяусыз соққыға жыққан ананың қамауға алынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Талдықорғанда қызын ұрып өлтірген әйел мен оның күйеуі сотталды
20:40, 31 қаңтар 2025
Талдықорғанда қызын ұрып өлтірген әйел мен оның күйеуі сотталды
Бір жасар ұлын сақылдаған сары аязда мұзды суға түсірген әке желі қолданушыларының ашуын туғызды
11:08, 14 қаңтар 2026
Бір жасар ұлын сақылдаған сары аязда мұзды суға түсірген әке желі қолданушыларының ашуын туғызды
Астанада екі айлық сәбиін ұрып-соққан ер кісі 6,5 жылға сотталды
23:28, 01 ақпан 2023
Астанада екі айлық сәбиін ұрып-соққан ер кісі 6,5 жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: