Дүниежүзілік банк импортқа тәуелді елдердің рейтингін жасады
Naked Science Дүниежүзілік банк деректеріне сүйене отырып жазғандай, Куба азық-түліктің 80%-ға жуығын сырттан әкеледі, бұл ел ішіндегі өндірістің төмен деңгейімен байланысты.
Импорттың жалпы ішкі өнімге (ЖІӨ) қатынасы ең жоғары қалалардың қатарында Қытайдың Гонконг қаласы бар. Мұнда импорт көлемі ЖІӨ-нің 178%-ын құрайды.
Әлемдегі ең қарқынды теңіз тасымалы тораптарының бірі ретінде Гонконг өте көп тауар қабылдайды, олардың едәуір бөлігі кейін қайта экспортталады. Алайда импорт толық құны бойынша есептелетіндіктен, бұл көрсеткіш импорт пен ЖІӨ арасындағы қатынасты айтарлықтай арттырып көрсетеді.
Осыған ұқсас себептермен Люксембург, Сан-Марино және Сингапур сияқты сауда-қаржы орталықтары да жоғары көрсеткішке ие.
Сауда хабтарынан бөлек, Науру, Сейшел аралдары және Кирибати сияқты бірқатар шағын арал мемлекеттерінде де импорт көлемі ЖІӨ-нің 100%-ынан асып түседі.
Жалпы алғанда, әлемдегі импортқа ең тәуелді 30 елдің 26-сының халқы 10 миллионнан аз.
Біріккен Араб Әмірліктері (БАӘ) де импортқа, әсіресе азық-түлікке қатты тәуелді. Елде тұтынылатын азық-түліктің 90%-ға жуығы сырттан әкелінеді.
Ал Еуропада импортқа ең тәуелді елдердің бірі ретінде теңізге шығатын жолы жоқ Словакия аталды.
