Әлем

Әскери қуат бойынша елдер рейтингі жарияланды: Қазақстан өз орнын сақтап қалды

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 12:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Global Firepower әскери қуат рейтингісіндегі өз орнын сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2016 жылдан бері жыл сайын жаңартылып отыратын Global Firepower индексі 50-ден астам түрлі көрсеткішті ескереді. Рейтингте тек ядролық емес әскери мүмкіндіктер бағаланады.

Рейтингке барлығы 145 ел енген. Көш басында бұрынғыдай АҚШ тұр. Ресей қазіргі уақытта әлем бойынша екінші орында, ал үшінші орынды өткен жылғыдай Қытай иеленіп отыр.

Алғашқы бестікке Үндістан мен Корея Республикасы кірді. Үздік ондыққа Франция, Жапония, Ұлыбритания, Түркия және Италия енген. Украина алғашқы жиырмалықты түйіндеп тұр.

Қазақстан өз позициясын сақтап, 58-орында орналасқан.

Талдауға сүйенсек, Қазақстанның әскери әлеуеті әлемдік өлшемдер бойынша орташа деңгейде бағаланады және өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ ел аумағын қорғауға жеткілікті деп есептеледі. Жалпы әскери қуат индексі бойынша ел әлемдік рейтингтің екінші жартысында тұр, бұл Қазақстан армиясының теңгерімді екенін көрсетеді.

"Құрлық әскерлері – армияның негізгі тірегі. Қазақстан жүздеген танкке, едәуір мөлшердегі бронды техникаға және артиллерияның дамыған құрамына, соның ішінде реактивті залптық атыс жүйелеріне ие. Бұл жоғары атыс қуатын қамтамасыз етіп, өз аумағында маневрлі ұрыс жүргізуге мүмкіндік береді", – деп жазды рейтинг авторлары.

Әуе күштері тактикалық және жедел міндеттерді орындауға қабілетті, алайда ауқымды әуе операцияларын жүргізуге немесе әуеде жаһандық үстемдік орнатуға арналмаған. Қазақстанның әскери-теңіз күштері географиялық ерекшеліктерге байланысты шектеулі. Флот негізінен Каспий теңізіндегі патрульдік және қосалқы кемелерден тұрады және шекараны, экономикалық аймақты әрі инфрақұрылымды қорғауға бағытталған.

"Жалпы алғанда, Қазақстан орнықты әрі теңгерімді Қарулы күштерге ие, бұл оны Орталық Азиядағы ең қуатты әскери ойыншылардың біріне айналдырады. Армия өңірлік қауіп-қатерлерге тиімді түрде жауап беріп, ішкі тұрақтылықты қамтамасыз ете алады", – деп түйіндеді рейтингті құрастырушылар.

Бұған дейін Қазақстан визалық режимдерді жеңілдетуге басымдық беруді жалғастыруда екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
