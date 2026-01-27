#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Қоғам

"Қазақстан балалары" тұжырымдамасына 1,3 трлн теңге бөлінді – Білім министрлігі түсіндірді

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 13:04 Фото: pexels
2026 жылғы 27 қаңтарда Қазақстанның Білім министрі Жұлдыз Сүлейменова үкімет отырысында 2026–2030 жылдарға арналған "Қазақстан балалары" тұжырымдамасын іске асыру тәсілдері мен басымдықтарын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министр атап өткендей, "Қазақстан балалары" тұжырымдамасы бұрын жүзеге асырылған жүйелі шараларға және қол жеткізілген нәтижелерге сүйенеді, сондай-ақ балалардың құқықтарын қорғау саясатын тиімді жүзеге асыруға бағытталған. Құжат 158 іс-шараны қамтып, жалпы 1,3 трлн теңге көлемінде қаржыландыруды көздейді.

Брифинг барысында журналистер тұжырымдаманың бұрын қабылданған бағдарламалар мен стратегиялардан негізгі айырмашылықтарын және оның декларативтік емес, нақты жүзеге асатынына кепілдік бар ма екенін сұрады.

"Құжат ұзақ мерзімді және төрт бағыттан тұрады: білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету және балалардың құқықтарын қорғау. Әр бағытта 10 индикатор мен 150 жоспарлық тармақ қарастырылған. Төрт министрліктің – Білім, Денсаулық сақтау, Ішкі істер және Еңбек және әлеуметтік қорғау министрліктерінің өзара жауапкершілігі нақты бекітілген. Тұжырымдама балалар құқықтары жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп әзірленіп, бір жыл бойы дайындалды. Барлық шаралар әрбір уәкілетті орган мен жергілікті атқарушы органдармен келісіліп, әр тармаққа қаржыландыру қарастырылған", – деді Жұлдыз Сүлейменова.

Министрдің пікірінше, құжат ұзақ мерзімді, балалардың барлық қажетті құқықтарын қамтамасыз етеді және олардың жан-жақты дамуы үшін жағдай жасайды, сондай-ақ толық көлемде іске асырылатын болады.

Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстандағы оқушыларға қолдау көрсетуге 25 млрд теңге бағытталғаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Білім министрі мектептердегі буллинг туралы: Жағдай бір күнде түзеліп кетпейді
15:06, Бүгін
Білім министрі мектептердегі буллинг туралы: Жағдай бір күнде түзеліп кетпейді
Қазақстан мектептерінде пәндерді біріктіру мәселесі тоқтатылды – Білім министрлігі
12:07, Бүгін
Қазақстан мектептерінде пәндерді біріктіру мәселесі тоқтатылды – Білім министрлігі
Қазақстанда балалар құқығын қорғайтын бірыңғай бағдарлама түзіледі
19:57, 07 қараша 2025
Қазақстанда балалар құқығын қорғайтын бірыңғай бағдарлама түзіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: