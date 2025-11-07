#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
526.02
607.55
6.5
Баспасөз хабарлары

Қазақстанда балалар құқығын қорғайтын бірыңғай бағдарлама түзіледі

Бала, Қазақстан балалары, құқық қорғау, бірыңғай бағдарлама, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 19:57 Сурет: pexels
Үкіметте премьер-министрдің орынбасары – ҚР Үкіметі аппаратының басшысы Ғалымжан Қойшыбаевтың төрағалығымен 2026-2030 жылдарға арналған "Қазақстан балалары" бірыңғай бағдарламасының тұжырымдамасын талқылау бойынша кеңес өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатпен жұмыс Мемлекет басшысының IV Ұлттық құрылтайдың қорытындысы бойынша берген тапсырмасына сәйкес жүргізілуде.

Бағдарламаны Оқу-ағарту министрлігі Балалар құқықтары жөніндегі уәкілмен, Парламент депутаттары және азаматтық қоғам өкілдерімен бірлесе отырып әзірледі.

Аталған құжат Қазақстандағы балалардың құқықтары мен әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған қолданыстағы және жоспарланған барлық шараларды біріктіруге бағытталған, өскелең ұрпақтың мүддесі үшін жүйелі, тұрақты әрі дәйекті саясат құрудағы маңызды қадам болмақ.

Жұмыс барысында мемлекеттік органдар балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға қатысты бағдарламалық, нормативтік және стратегиялық құжаттарға ревизия жүргізді. Бұл қайталанатын ережелерді анықтауға және интеграция мен жетілдіруді қажет ететін бағыттарды анықтауға мүмкіндік берді.

"Қазақстан балалары" бағдарламасы Қазақстандағы әрбір баланың құқықтары мен әл-ауқатын жүйелі қорғауды қамтамасыз ететін тұрақты мемлекеттік саясаттың негізіне айналуы тиіс екені атап өтілді.

Жиын қорытындысы бойынша жауапты мемлекеттік органдарға айтылған ұсыныстар мен ескертулерді ескере отырып, бағдарламаны пысықтау бойынша бірқатар тапсырма берілді.

Айта кетсек, 2025 жылы 4 қарашада Үкімет отырысында спорт инфрақұрылымын дамыту және бұқаралық спортты қолдау мәселелері қаралған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Цифрлы еңбек келісімшарты: Елімізде қандай онлайн сервистер әзірленіп жатыр
17:11, 28 шілде 2023
Цифрлы еңбек келісімшарты: Елімізде қандай онлайн сервистер әзірленіп жатыр
Әділет министрлігі модельдік заңнаманы қалыптастырудың "локомотивіне" айналуы тиіс
19:25, 19 қаңтар 2023
Әділет министрлігі модельдік заңнаманы қалыптастырудың "локомотивіне" айналуы тиіс
Қазақстанда жаңа жекешелендіру толқыны күтіп тұр
10:19, 15 шілде 2025
Қазақстанда жаңа жекешелендіру толқыны күтіп тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: