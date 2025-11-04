#Халық заңгері
Қоғам

Олжас Бектенов: Әр өңірде спорт инфрақұрылымын дамыту және бұқаралық спортты қолдау міндеті қойылды

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 13:41 Фото: Zakon.kz
Үкімет отырысында спорт инфрақұрылымын дамыту және бұқаралық спортты қолдау мәселелері қаралды. Премьер-министр Олжас Бектенов халықтың спортпен қамтылу деңгейін арттыру және кәсіпқой спортшылар даярлау үшін қажетті жағдай жасау қажеттігін атап өтті.


"Еліміздің барлық өңірінде спорттық инфрақұрылым мен бұқаралық спортты дамыту бағытында жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Басты мақсат – халықтың дене шынықтыру және спортпен қамтылу деңгейін арттыру, кәсіпқой спортшыларды даярлау үшін қажетті жағдай жасау. Барлық өңірде спорт инфрақұрылымын біркелкі дамытып, тұрғылықты жерлерге жақын спорт алаңдарының желісін құру қажет", — деді Олжас Бектенов.

Отырыста жаңа спорт нысандарының құрылысымен қатар, қолданыстағы объектілерді тиімді пайдаланудың маңыздылығы да айтылды. Мысалы, Алматы облысында Талғар қаласындағы "Жастар" стадионы қаңырап бос тұр, спорттық іс-шаралар өткізілмейді, секциялар жоқ деген шағымдар келіп түсетінін Премьер-министр атап өтті.

Елімізде спорт нысандарының құрылысы қарқынды жүріп жатыр: өткен жылы 90 нысан пайдалануға берілсе, оның 61-і ауылдық жерлерде салынды. Биыл тағы 102 нысан пайдалануға беріледі. Әкімдіктер бюджеттен тыс қаржы көздерін тартып, үлгілік жобаларды белсенді қолдануы тиіс.

Спорт мектеп-интернаттарының дамуына ерекше көңіл бөлінді. Кейбір өңірлерде, мысалы, Ұлытау, Абай, Алматы және Қостанай облыстарында әлі күнге дейін мұндай мекемелер жоқ. Атырау облысында спорт мектеп-интернаты мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында салынып жатыр, бұл тәжірибе басқа өңірлерде де қолданылуы мүмкін.

Сонымен қатар, спорт саласын цифрландыру маңызды болып отыр, әсіресе "E-Sport" ақпараттық жүйесін енгізу жұмыстары жандандыру қажет.

Үкімет отырысының қорытындысы бойынша Премьер-министр келесі тапсырмаларды берді:

Өңір әкімдіктері мен Туризм және спорт министрлігі 20 желтоқсанға дейін 2026–2028 жылдарға арналған спорт инфрақұрылымы мен бұқаралық спортты дамыту жол картасын әзірлеп, бекітсін.

Ақтөбе, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау, Атырау облыстары мен Шымкент және Астана қалаларының әкімдері футбол клубтарын жекешелендіруге инвесторлар тартуды күшейтсін.

Өңір әкімдіктері "Қолжетімді спорт" жобасын іске асырып, жаттықтырушы-нұсқаушылар санын, әсіресе ауылдық жерлерде, арттырсын.

Барлық үйлестіру жұмыстары Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярға жүктелді.

Бұл шаралар бұқаралық спортты дамыту және Қазақстандағы спорт инфрақұрылымын теңдей дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
