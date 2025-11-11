Бектенов Қазақстандағы геологиялық ақпаратқа қолжетімділікті жеңілдетуді тапсырды
Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2025 жылғы 11 қарашада өткен үкімет отырысында геологиялық саланы дамыту Қазақстанға инвестиция тарту үшін қолайлы жағдай туғызатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Олжас Бектенов геологиялық барлау жұмыстарын үкіметтің басым бағыттарының бірі деп атады. Оның сөзінше, бұл саланың дамуы елдің өнеркәсіптік негізін қалыптастырады.
"Жер қыртысын зерттелген аумақты 2,2 млн шаршы километрге жеткізу бойынша ауқымды жұмыс жүргізілуде. Келесі жылы бұл мақсатқа қол жеткізіледі. Қазірге дейін бастапқы геологиялық ақпараттың шамамен 3,5 млн бірлігі цифрланған, бұрын олар дәстүрлі қағаз, магниттік таспалар мен фотосуреттер түрінде сақталған", – деді премьер-министр.
Ол Өнеркәсіп министрлігіне басқа министрліктер – Қаржы министрлігі, Жасанды интеллект министрлігі және Ұлттық геологиялық қызметпен бірлесіп, 2026 жылдың соңына дейін тарихи деректерді толық цифрландыруды қамтамасыз ету міндетін қойды.
"Бұл Қазақстанның тарихи және жаңа геологиялық ақпараттарына қолжетімділікті жеңілдетеді, сондай-ақ инвестиция тарту, кен орындарын барлау мен игеру жобаларын жүзеге асыруды оңайлатады", – деп атап өтті премьер-министр.
Сонымен қатар, ол геологиялық барлауда қазіргі ғылыми әдістерді енгізуге негіз жасау қажеттігін айтты. Атап айтқанда, 2026 жылы Өнеркәсіп министрлігі мен Қаржы министрлігі бірлесіп, карталарды заманауи әдістермен жасау жобасын бастауға тиіс. Мұнда заманауи технологиялар мен ұшпайтын дрондарды барынша пайдалану ұсынылады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript