Қоғам

Тұмау мен ЖРВИ жағдайларының өсуі: Бектенов дәріханаларда дәрі-дәрмек тапшылығын болдырмауды тапсырды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2025 жылғы 19 қарашада Үкімет отырысында елдегі эпидемиологиялық жағдайға қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Олжас Бектенов Денсаулық сақтау министрлігіне және жергілікті әкімдіктерге азаматтарға көрсетілетін медициналық қызмет сапасын бақылауға алуды тапсырды.

"Қажет болған жағдайда стационарларда қосымша орындар ашу және мобильді бригадаларды ұйымдастыру қажет. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлу – барлық дәріханаларда тұмау мен ЖРВИ-ге қарсы препараттар жеткілікті мөлшерде болуы тиіс", – деді премьер-министр.

Сонымен қатар вирусқа қарсы алдын алу шаралары бойынша түсіндіру жұмысын күшейту тапсырылды.

Бұған дейін Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова биылғы эпидемиологиялық маусымның басынан бері елде 1 461 819 ЖРВИ жағдайы тіркелгенін, оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында – 963 847 жағдай болғанын хабарлаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
