Бектенов Қазақстанның мемлекеттік қарызын төмен деп атады
Депутаттардың мәліметінше, 2028 жылы қарызды қызмет көрсетуге арналған шығыстар 4,6 трлн теңге көлемінде жоспарланған, бұл шамамен 1 трлн теңгеге артады да, жалпы шығыстың 15%-ын құрайды.
"Бүгінгі таңда мемлекеттік қарыз деңгейі ЖІӨ-ге шаққанда 23,6%-ды құрайды. Халықаралық мойындалған әдістемеге сәйкес, мұндай мемлекеттік қарыз деңгейі төмен деп есептеледі. Көптеген дамыған елдерді мысалға алсақ, олардың мемлекеттік қарызы 50-80%-дан асып жығылады, кей елдерде 100%-дан да асады. Әрине, мен ешқашан сондай тәжірибені ұстануға шақырмаймын. Керісінше, мен Қазақстанның мемлекеттік қарызының төмен болуын дұрыс деп санаймын, және үкімет осы бағытта жұмыс істеп жатыр", – деді Бектенов.
Оның айтуынша, қазіргі кезде мемлекеттік қарыздың ыңғайлы деңгейде екендігін халықаралық қаржы ұйымдары, соның ішінде беделді рейтингтік агенттіктердің бағалары да растайды.
Премьер-министр Олжас Бектенов атап өткендей, халықаралық рейтингтік агенттіктердің "үлкен үшеуі" Қазақстанды жақсы бағалайды.
"Мысалы, қазан айының соңында біз евробондарды 4,4% ставкамен орналастырдық – бұл жақсы көрсеткіш, ақшаның тартымды құны. Бұл халықаралық инвесторлардың Қазақстанға сенетінін, сол пайызбен қаражат салатынын көрсетеді", – деді премьер.
Бектенов қарыздарды тек коммерциялық жағынан тиімді және өздігінен қарызды өтеуге қабілетті жобаларға тарту қажеттігін атап өтті.
"Мысалы, жолдарды алайық. Жолдар көбінесе сыртқы қарыздар есебінен салынуда, соның ішінде Қазақстанда да. Қазір біз Минтрансқа жолдарды ақылы ету бойынша үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Мақсат – салынған жолдардан нақты түсім алу және қарыздарды өтеуге үлес қосу. Өткен жылы бюджетке жолдардан 48 млрд теңге түсті, оның 10 млрд теңгесі шетелдік, транзиттік көліктерден. Биыл 10 айда 72 млрд теңге түсті, оның 17 млрд теңгесі шетелдік көліктерден. Бұл жұмысты жалғастырамыз", – деп түйіндеді үкімет басшысы.
Еске салсақ, Қазақстан аз қарыз жүктемесі бар елдер қатарына кіріп отыр. Мемлекеттік қарыз деңгейі болжам бойынша ЖІӨ-нің 24,8%-ын құрайды.