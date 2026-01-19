Қазақстан визалық режимдерді жеңілдетуге басымдық беруді жалғастыруда
2026 жылдың қаңтар айының басында британдық Henley & Partners консалтингтік компаниясы өз онлайн-платформасында ұлттық төлқұжаттардың "күші" бойынша жаһандық рейтингін жариялаған болатын.
Нәтижесінде Қазақстан Боливия және Суринаммен бірге 101 елдің ішінде 61-орынды иеленді.
Рейтингті құрастырушылар туралы
Henley & Partners – инвестициялық миграцияға маманданған халықаралық консалтингтік компания. Компанияның штаб-пәтері Ұлыбританияда орналасқан, ал 25 жыл ішінде әлемнің түрлі елдерінде 20-дан астам филиал ашқан.
Компания көрсететін қызметтер қатарына мыналар кіреді:
- инвестициялық бағдарламалар арқылы резиденттік немесе тұруға ықтиярхат рәсімдеуге көмек көрсету;
- шетел мемлекеттерінің үкіметтері үшін инвестициялық жобаларды әзірлеу және енгізу;
- клиенттерге шетелден жылжымайтын мүлік таңдауда сүйемелдеу көрсету.
Сонымен қатар Henley & Partners жыл сайын ұлттық төлқұжаттардың күші бойынша әлемдік рейтинг жасап, кеңінен танымал.
Төлқұжат индексінің жоғары болуы нені білдіреді?
Ұлттық төлқұжаттың "күші" ең алдымен оның иесіне әлем елдері арасында еркін қозғалу мүмкіндігін беруімен өлшенеді.
Бұл индекс белгілі бір мемлекеттің азаматтары үшін:
- визасыз режимнің болуы,
- визаны жеңілдетілген тәртіппен алу,
- қысқа мерзімге кіру,
- әуежайда виза алу,
- онлайн форматта кіру рұқсатын рәсімдеу сияқты мүмкіндіктердің санына негізделеді.
ТМД елдерінің төлқұжаттары рейтингі
ТМД кеңістігінде ұлттық төлқұжаттың күші бойынша көшбасшы – Ресей. Ол рейтингте 46-орында, ал оның азаматтары 113 елге визасыз бара алады. Екінші орында – Беларусь (79 визасыз бағыт, жалпы рейтингте 60-орын), үшінші орында – Қазақстан (78 визасыз бағыт, 61-орын).
Одан кейінгі орындарда:
- Әзербайжан (70 ел, 67-орын),
- Армения (66 ел, 71-орын),
- Қырғызстан мен Өзбекстан (61 елден, 75-орынды бөліседі).
ТМД елдері ішінде соңғы орында – Тәжікстан (54 визасыз бағыт, жалпы рейтингте 81-орын).
Әлемдік көшбасшылар мен соңғы орындар
Ұлттық төлқұжаттың күші бойынша жаһандық рейтингтің алғашқы үштігіне:
- Сингапур (192 визасыз бағыт),
- Жапония мен Оңтүстік Корея (188 визасыз бағыт) енді.
Үздік ондыққа сондай-ақ: Дания, Люксембург, Испания, Швеция, Швейцария (186 ел), Австрия, Бельгия және Финляндия (185 ел) кірді.
Ал АҚШ азаматтары 179 елге, Түркия – 113 елге, Қытай – 81 елге визасыз бара алады.
Рейтингтің ең соңғы орындарында:
- Ирак (29 ел),
- Сирия (26 ел),
- Ауғанстан (24 ел) орналасқан.
