Ресей мен АҚШ бір мәселе бойынша бірлесіп жұмыс істеуге келісті
РБК-ның жазуынша, Ресейдің Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вашингтонмен қарым-қатынасты "прагматикалық" деп атап, тараптар бір-бірінің ұлттық мүдделерін ескеретінін айтты.
Лавровтың мәлімдеуінше, әскери-саяси мәселелер бойынша Женевада кеңейтілген құрамда өтіп жатқан келіссөздерден бөлек, тараптар екіжақты экономикалық жұмыс тобын құру туралы келіскен.
"Біз америкалық әріптестермен әскери-саяси бағыттағы келіссөздермен қатар, екіжақты экономикалық жұмыс тобын құруға уағдаластық. Осы топ аясында барлық мәселелерді талқылаймыз. Дональд Трамп әкімшілігінің түсінігіндегі өзара тиімділік дегеннің не екенін білгіміз келеді", – деді ол Al Arabiya арнасына берген сұхбатында.
Лавровтың айтуынша, екі ел бір-бірінің ұлттық мүдделерін мойындайды. Мүдделер тоғысқан жерде "пайда табу және бірлескен жобаларды жүзеге асыру қажет".
Сонымен бірге ол Дональд Трамп кезеңіндегі АҚШ-пен қатынастарды "прагматикалық" деп бағалады. Алайда АҚШ-тың "Лукойл" мен "Роснефть" компанияларына қарсы енгізген санкцияларын "күтпеген шешім" деп атады.
Айта кетейік, 17–18 ақпанда Женевада Ресей, Украина және АҚШ өкілдерінің үшжақты келіссөздері өтті.